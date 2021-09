Motomondiale: Bagnaia, 'impossibile raccogliere il testimone di Rossi'

Misano, 18 set. - (Adnkronos) - "Prendere il testimone di Valentino Rossi è impossibile. Fare quello che ha fatto è veramente duro, non penso di potrà ripetere. Anche a livello di carisma e di come ha appassionato le persone". Lo dice Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position nel Gp di San Marino a Misano. "Mi piacerebbe ereditare la facilità con cui trasmette la sua passione per le moto. Non mi sento di essere il suo erede o di essere il riferimento degli italiani, a deciderlo saranno i fatti", aggiunge il 24enne piemontese della Ducati, vincitore la scorsa settimana ad Aragon del primo Gp in MotoGp.