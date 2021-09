Femminicidio: Bonetti, 'violenza non ha mai motivazioni'

Roma, 18 set (Adnkronos) - "La violenza contro le donne non può trovare mai nessuna motivazione e così va raccontata: come una violenza che non ha mai cause di ragionevolezza". Così la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti nel corso di 'Sabato Anch'io' su Rai Radio1, interviene sulle parole della giornalista Barbara Palombelli.

"Il mondo della cultura e il mondo dei media - aggiunge Bonetti - deve aiutare a costruire questa consapevolezza". La parità passa anche per il lavoro: una piena parità di genere varrebbe circa il 10 per cento del pil: è una priorità non solo per le donne ma per tutto il paese".