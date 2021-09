Cannabis: Della Vedova, 'spiace che Letta liquidi referendum'

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Sono dispiaciuto del fatto che Enrico Letta oggi liquidi questa iniziativa. È una iniziativa di grande successo, e forse meriterebbe un giudizio più approfondito. E sono sorpreso che Letta dica che un grande partito come il Pd su questi temi ha bisogno di tempo per riflettere. Di legalizzazione della cannabis si discute da decenni, è tutto chiarissimo e bisogna dire solo si o no”. Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, intervenendo al tavolo di Più Europa per sostenere il referendum sulla cannabis.

“Per quel che mi riguarda, l’alternativa liberaldemocratica ed europeista a Salvini e Meloni si costruisce anche sui diritti di libertà. Se non si ha il coraggio di andare a fondo sui diritti di libertà, come si può parlare a milioni di giovani italiani in positivo e non solo dicendo bisogna fermare i sovranisti. Fermiamoli sul campo, con le iniziative politiche per la libertà e i diritti”, ha concluso Della Vedova.