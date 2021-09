Calcio: terza vittoria di fila per la Fiorentina, Genoa ko 2-1 e primo posto in classifica

Genova, 18 set. - (Adnkronos) - Terza vittoria di fila per la Fiorentina, che si impone 2-1 in trasferta sul campo del Genoa e si issa momentaneamente al comando della Serie A agganciando con 9 punti Roma, Milan e Napoli. Per la squadra viola decisivi i gol nella ripresa di Saponara e Bonaventura. Terzo ko nella prima quattro giornate invece per i liguri a cui non basta la rete di Criscito su rigore nell'ultima azione della partita.

Al 'Ferraris' si gioca sotto una pioggia battente e sin dai primi minuti sono gli ospiti a fare la partita ma, complice il campo allentato, non riesce a costruire limpide occasioni da rete. Il primo tiro arriva su punizione con Biraghi che costringe Sirigu alla parata in calcio d'angolo. Poco dopo Castrovilli deve lasciare il campo a causa di una violenta botta contro il palo del Genoa: al suo posto entra Duncan al 27'.

Poco dopo la squadra di casa ha un'opportunità con Destro che sfrutta un contrasto vinto da Badelj sulla trequarti e si trova a tu per tu con Dragowski che però para benissimo il tiro dell'attaccante. La Fiorentina è comunque padrona del campo e dopo il 30' è Bonaventura, uno dei migliori tra i viola, a impegnare seriamente Sirigu. La squadra di Ballardini si difende bene e nel finale di tempo va di nuovo alla conclusione di testa col solito Destro che termina alta.