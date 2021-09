Calcio: Serie A, Genoa-Fiorentina 1-2**

Genova, 18 set. - (Adnkronos) - La Fiorentina batte 2-1 in trasferta il Genoa nell'anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Luigi Ferraris'. A decidere la partita i gol di Saponara al 60' e Bonaventura all'89'; inutile la rete dei padroni di casa al 98' con Criscito su rigore. In classifica i gigliati, al terzo successo di fila, salgono momentaneamente al primo posto in classifica agganciando a quota 9 Roma, Napoli e Milan; mentre i rossoblù restano fermi a 3 punti.