Calcio: Sarri, 'non mi sento in difficoltà, abbiamo fatto passi in vanti giganteschi'

Roma, 18 set. - (Adnkronos) - "Non mi sento assolutamente in difficoltà, abbiamo fatto dei passi in avanti giganteschi a livello tattico, seppur non ancora da quello qualitativo". Lo dice il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, in merito alle sconfitte con Milan e Galatasaray.

"Dobbiamo fare un percorso perché abbiamo cambiato tutto e piano piano ci dovremo adeguare a un nuovo modo di pensare, non solo di giocare -aggiunge Sarri-. Abbiamo bisogno di tempo, l'ultima partita mi ha dato dei segnali".