Milano, 18 set. - (Adnkronos) - "Ibra vorrebbe essere Superman ma ancora non lo è. Ci siamo confrontati, non ha avuto grandi miglioramenti e non sarà della partita. Non ci sarà nemmeno Giroud a causa di una lombalgia, ci concertiamo sulle risorse che abbiamo". L'allenatore del Milan Stefano Pioli annuncia i forfait di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud contro la Juventus nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match.