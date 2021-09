Calcio: ceo Inter, 'senza stadi a 100% capienza nuove difficoltà per società serie A'

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Il ritorno a una piena capienza degli stadi italiani "è una cosa molto importante a cui puntiamo un po' tutti, speriamo che dopo la ripartenza delle scuole ci sia la possibilità di dare a tutti i tifosi l'opportunità di venire allo stadio in massima sicurezza". Così Alessandro Antonello, ceo dell'Inter, a margine dell'inaugurazione del Bocconi Sport Center, a Milano. "Le procedure -dice- sono consolidate, è importante per tutte le squadre di serie A riprendere al 100% la capienza anche per motivi economico-finanziari. Avere un'altra annualità senza la piena capienza potrebbe creare nuove difficoltà finanziarie", è l'allarme del dirigente.