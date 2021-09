Calcio: Allegri, 'con il Milan serve pazienza, ho tre dubbi di formazione'

Torino, 18 set. - (Adnkronos) - "A noi domani servirà pazienza". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in vista del big match di domani sera contro il Milan. "Ho tre dubbi: uno in difesa, uno a metà campo e uno in attacco -prosegue Allegri in conferenza stampa-. Ci sono ancora tante partite prima della sosta, l'importante è che tutti si sentano parte del gruppo sia quando si gioca dall'inizio che quando si entra. Ci sono cinque cambi e verranno chiamati in causa tutti".

Il tecnico livornese spiega il difficile inizio di stagione della sua squadra. "I risultati non sono stati proporzionali alle prestazioni perché potevamo avere qualche punto in più, ma la squadra in allenamento è sempre carica. Dobbiamo crescere, io insieme a loro. Una delle cose che devo capire è chi rende meno quando entra dalla panchina ma la squadra sta lavorando bene, domani faremo una bella partita. Bisognerà fare una partita tecnica contro una squadra in fiducia che a Liverpool ha fatto una grande partita contro una delle migliori squadre d'Europa. Non giocavano la Champions dal 2013, questo dimostra che hanno grande personalità".