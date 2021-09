Brunetta "Entro un mese contratto per lavoro agile"

VENEZIA (ITALPRESS) - "Un mese ed è fatto il contratto, per la prima volta in Italia ci sarà un contratto per il lavoro agile. Stiamo lavorando all'organizzazione, ci vorrà un pacchetto organizzativo parallelo a quello del lavoro in presenza dedicato a quello da remoto". Lo ha detto Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, intervenuto al festival dell'Innovazione, organizzato da 'Il Foglio'. (ITALPRESS). spf/fil/red 18-Set-21 12:02