Basket: delegazione tifosi incontra Gandini e chiede riapertura totale palasport

Roma, 18 set. - (Adnkronos) - Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini, insieme al presidente della Lega nazionale pallacanestro, Pietro Basciano, ha incontrato oggi pomeriggio una rappresentanza delle tifoserie organizzate che si è data appuntamento per un flashmob nel piazzale della Unipol Arena dove si sta disputando la Discovery+ Supercoppa. Nel documento distribuito le tifoserie organizzate hanno ribadito la richiesta di una riapertura totale dei palasport “per restituire la principale risorsa economica rappresentata dalla biglietteria alle società”.

Nel suo intervento Gandini ha confermato l’auspicio che si possa arrivare in breve ad una riapertura del 50% e successivamente anche al 100% della capienza totale, ribadendo che “stiamo lottando per superare il concetto fuorviante trasmesso dal permanere di un limite di fronte al progressivo aumento del processo vaccinale e dell’obbligo del Green Pass in un numero sempre maggiore di settori. E vogliamo arrivare ad una completa riapertura non tanto per un aspetto economico ma per ribadire che i palasport sono un luogo sicuro: il nostro auspicio è che gli appassionati rientrino nei palasport anche adesso che la capienza consentita è ancora al 35%, percentuale con la quale la prossima settimana inizierà il campionato di Serie A in attesa dell’auspicato aumento.”

Gandini ha concluso rivolgendo un appello alle tifoserie organizzate perché rientrino nei palasport anche ora che la capienza è limitata al 35%, dopo la decisione assunta nelle settimane scorse di non assistere alle gare dal vivo sino a quando la capienza degli impianti non tornerà ad essere al 100%.