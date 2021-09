Terna: Donnarumma, 'regista di questa transizione in Italia'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Terna più che un attore è il regista di questa transizione in Italia". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma partecipando al Congresso nazionale dell'Andaf a Genova. "La transizione energetica - sottolinea Donnarumma - significa passare da un modello in cui l'energia viene prodotta con combustibili fossili ad un modello in cui l'energia viene prodotta con modalità molto più sostenibile. Oggi significa abbandonare gradatamente il carbone e poi il gas per andare verso la produzione eolica e solare", spiega.