Nato: Rosato, 'Ue sia attore autonomo'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "'Costruire una difesa europea più forte che sia complementare a una Nato più forte e moderna'. Parole chiare quelle del Presidente Mattarella oggi a Napoli in occasione della celebrazione del 70esimo anniversario della presenza Nato in Italia. Parole che hanno un senso ancora più profondo se pensiamo alla disastrosa ritirata dall’Afganistan, decisione presa dagli Stati Uniti a cui ci si è dovuti adeguare. Mentre nell’area Indo-Pacifica Usa, Australia e Inghilterra lanciamo un nuovo patto di sicurezza l’Europa deve ritagliarsi un ruolo da attore autonomo, capace di coesione, per affrontare nel modo più efficace tutte le sfide globali a cui ci troveremo di fronte i prossimi anni”. Così il presidente di Italia viva Ettore Rosato in un post su Facebook.