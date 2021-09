Milano: ruba bagaglio viaggiatore a bordo Frecciarossa, arrestato

Milano, 17 set. (Adnkronos) - Ha rubato il bagaglio di un viaggiatore a bordo di un treno Frecciarossa ed è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano Rogoredo. Si tratta di un cittadino algerino di 31 anni, che adesso è accusato di furto aggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Rogoredo, hanno bloccato l'uomo: poco prima, era stato visto da alcuni testimone in stazione senza alcun bagaglio. Poco dopo, scendeva da un treno con un bagaglio tra le mani allontanandosi frettolosamente per le vie della città.

L'autore, immortalato dalle telecamere a circuito chiuso della stazione ferroviaria, è stato arrestato e la refurtiva è stata restituita al proprietario.