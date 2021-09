Infortuni: incidente nel Comasco, gravissimo operaio

Milano, 17 set. (Adnkronos) - Infortunio sul lavoro in via Val Sorda a Inverigo nell'azienda Italgard. Lo rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. L'allarme è scattato poco dopo le 15 quando l'operaio, 56 anni, ha riportato un trauma "da schiacciamento" smettendo di respirare. L'uomo, è stato trasportato in codice rosso, in ospedale all'ospedale Sant'Anna di Como "con manovre di rianimazione in corso". Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.