Ferrovie Nord, approvato il piano industriale 2021-2025

Il ca di Fnm ha approvato il piano industriale 2021-2025. Il Piano si fonda sulle linee giuda approvate dal Consiglio di Amministrazione di FNM lo scorso 20 novembre 2020, che configurano il Gruppo come un operatore integrato della mobilità sostenibile, guidato da principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Il Piano di FNM contribuisce al raggiungimento di 10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU (SDGs) sui quali ha un impatto.

“Il Piano 2021-2025 segna un punto di svolta per il Gruppo FNM - ha commentato il Presidente Andrea Gibelli -. Con l’acquisizione del controllo di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., il 2021 vede



raddoppiare la dimensione economica del Gruppo e sancisce la nascita del primo polo in grado di unire la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture

autostradali. L’obiettivo è quello di sviluppare nuove forme di mobilità integrata e sostenibile, e supportare lo sviluppo del territorio. Il rafforzamento della relazione con il territorio stesso così come l’impatto sull’ambiente e sulla vita delle persone passano anche attraverso la promozione di importanti progetti di rigenerazione urbana, tra cui FILI, progetto che si sviluppa con interventi lungo l’asse ferroviario Milano Cadorna-Malpensa.

Per la prima volta il Piano di FNM integra e quantifica gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nella definizione della propria strategia industriale. Tutto questo si traduce in un piano di investimenti pari a circa 850 milioni di euro che consentiranno, grazie anche alla solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo, la ulteriore crescita, in coerenza con l’impegno già garantito negli ultimi anni in tema di sostenibilità e transizione energetica.”

A conferma del fatto che i fattori ESG sono sempre più integrati nelle strategie e nella gestione del Gruppo, per la prima volta il Piano individua degli indicatori chiave con precisi obiettivi al 2025 al cui raggiungimento contribuiranno tutti i segmenti di business del Gruppo (Gestione infrastruttura ferroviaria, Ro.S.Co. & Service, Trasporto passeggeri su gomma e Gestione infrastrutture autostradale). In particolare, anche al fine di dimostrare l’impegno della Società nel favorire e promuovere il processo di transizione energetica, entro il 2025 il Gruppo ha l’obiettivo diridurre del 35% le attuali emissioni di CO2 e di utilizzare il 100% di energia da fonti rinnovabili per la trazione ferroviaria, anche grazie all’introduzione dei treni a idrogeno nell’ambito del progetto H2iseO per la decarbonizzazione della Valcamonica.

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e di partecipazione attiva al processo di transizione energetica, nel periodo 2021-2025 FNM prevede un piano di investimenti pari a circa 850 milioni di euro, di cui oltre un terzo in attività green incluse nella Tassonomia Europea, che consentiranno di aumentare nel lungo termine il valore creato per tutti gli stakeholder rilevanti. L’impatto diretto e

indiretto (“True Value”) generato dal Gruppo FNM nel periodo, calcolato secondo il modello di rappresentazione del “vero valore” restituito alla collettività quantificando le esternalità economiche, sociali e ambientali, è previsto infatti raddoppiare raggiungendo 1,3 miliardi di euro nel 2025.

Nell’arco di Piano, l’integrazione del business della Gestione delle infrastrutture autostradali, il miglioramento delle performance dei diversi segmenti di business e il mantenimento di una solida struttura del capitale, abbinato all’ottimizzazione della struttura finanziaria in fase di realizza