Femminicidio: Azzolina, 'parole hanno un peso e possono diventare pietre'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Le parole hanno un peso. Sempre. Se a pronunciare, però, parole contro le donne, sono le donne stesse, e per di più donne che dovrebbero fare informazione, quelle parole diventano pietre e possono fare molto male. Non c’è esasperazione che giustifichi la violenza". Lo scrive su Twitter l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina per commentare le parole della giornalista Barbara Palombelli pronunciate nel corso della puntata di ieri de 'Lo Sportello del Forum'.