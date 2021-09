Fedez, esce il nuovo singolo "Meglio del cinema" dedicato a Ferragni

MILANO (ITALPRESS) - Esce il 24 settembre il nuovo singolo di Fedez "Meglio del cinema". Il brano è stato scritto dall'artista per la moglie Chiara Ferragni ed è stato presentato per la prima volta come dedica alla sua compagna di vita in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio, sul lago di Como, accompagnato da un pianoforte a bordo di una piattaforma galleggiante alle ultime luci di un tramonto estivo. (ITALPRESS). mgg/com 17-Set-21 14:34