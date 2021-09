Covid: Sbrollini, 'solidarietà a Faraone, Iv non indietreggia'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Solidarietà a Davide Faraone vittima di minacce e insulti sulla rete da parte della follia No Vax. Italia Viva non indietreggerà neanche un passo e continuerà a sostenere con ogni mezzo l'importanza dei vaccini e del green pass come unici strumenti per uscire in gran velocità dalla pandemia e dalle sue drammatiche conseguenze economiche e e sociali". Lo dichiara Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile Cultura di Italia Viva.