Covid: nuove prenotazioni vaccini più che raddoppiate in Lombardia*

Milano, 17 set. (Adnkronos) - In Lombardia c'è il primo effetto del green pass obbligatorio sul luogo di lavoro. Le nuove prenotazioni di prime dose di vaccino, secondo quanto comunica la Direzione Welfare, sono più che raddoppiate negli ultimi due giorni, dopo che il Governo ha approvato il decreto per l'estensione del certificato verde. Oggi sono state 14.568 le nuove prenotazioni, ieri 13.791, ma solo due giorni fa, il 15 settembre, erano state 6.231. Si tratta di persone che non avevano ancora aderito alla campagna vaccinale.