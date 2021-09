Covid: Fedeli, 'bene green pass per lavorare e tenere aperto il paese'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "La scelta del governo di estendere a tutto il mondo del lavoro il green pass per lavorare, pena una sospensione e non il licenziamento come chiarito dal ministro Orlando, pone l’Italia all’avanguardia della lotta al Covid. Si tratta infatti dell’applicazione più estensiva del certificato verde che riguarderà 23 milioni di lavoratrici e lavoratori per mettere in sicurezza il lavoro e garantire una solida ripartenza”. Così la senatrice Pd Valeria Fedeli componente della commissione lavoro.

“Ritengo importante che il mondo della politica sia stato compatto su questo obiettivo e che anche alcune resistenze siano state superate anche sulla base del dato che vede la stragrande maggioranza del Paese assolutamente favorevole alla carta verde perché se tenere aperta l’Italia è ciò che serve al mondo del lavoro, dell’impresa, della cultura, allora il greenpass, come ha ben detto il premier Draghi, è ciò che serve per tenerne aperta l’Italia”.