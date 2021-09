Centrodestra, Salvini "Federazione? Non voglio forzare nessuno"

ROMA (ITALPRESS) - "In cima alla mia agenda c'è 'quota 100' e il lavoro. Chiedete a Forza Italia: io ho fatto una proposta, non voglio forzare nessuno, se hanno voglia bene, se non hanno voglia bene lo stesso". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i sostenitori a un gazebo a Genova dopo aver visitato il Salone Nautico, a proposito del progetto di federazione del centrodestra. "La mia priorità da qui al 31 dicembre è mettere in sicurezza il lavoro e le pensioni. Questo lo dico già oggi - ha precisato Salvini -. Se qualcuno all'interno del governo pensa di azzerare 'quota 100' e tornare alla legge Fornero, la Lega non sarà mai d'accordo. Poi se Forza Italia vuole fare la federazione bene, se no vivo bene lo stesso". (ITALPRESS). fcn/mgg/red 17-Set-21 19:43