Amministrative: Tajani riunisce dirigenti Fi, in prima linea per vittoria centrodestra

Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Forza Italia è fortemente impegnata sul territorio e a tutti i livelli: darà un contributo fondamentale al risultato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre". E' quanto si legge in un comunicato diffuso al termine della riunione convocata dal coordinatore nazionale Antonio Tajani e che ha visto la partecipazione dei ministri, dei sottosegretari, dei governatori, dei coordinatori regionali e dei principali dirigenti azzurri.

"Il voto per la guida della regione Calabria, dove Forza Italia ha schierato il capogruppo alla Camera dei deputati Roberto Occhiuto, così come quello nelle principali città italiane come Roma, Milano, Napoli, Torino, Trieste e in centinaia di centri minori -prosegue la nota- dimostreranno che il centrodestra è l’unico progetto di governo credibile, alternativo all’alleanza di fatto tra Pd, sinistra e Cinquestelle che ha già fallito in tutte le prove. Abbiamo messo in campo la nostra migliore classe dirigente, avremo un risultato che ribadirà la centralità di Forza Italia nella coalizione e più in generale nel panorama politico italiano”.