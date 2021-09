Qonto lancia una soluzione di expense management per team aziendali

Qonto, la soluzione di gestione finanziaria che risponde alle esigenze di PMI e professionisti, arricchisce ulteriormente la sua offerta per le imprese con il lancio di Qonto for Teams con l’obiettivo di diventare l’unica soluzione "all-in-one" a livello europeo in grado di combinare servizi bancari e di expense management.

Forte di una crescita eccezionale e di un piano di espansione internazionale che gli ha permesso di raggiungere 200.000 clienti in circa 4 anni anni, Qonto si propone ora di conquistare una fetta ancora più ampia di mercato annunciando l’introduzione di una serie di funzionalità volte a semplificare la gestione delle spese dei team aziendali che puntano a rispondere alle necessità di aziende di dimensioni più grandi.

Un cambiamento rilevante per la fintech, che incide sostanzialmente tanto nell’offerta quanto nel posizionamento di mercato. Con l’ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi dedicati ai team, Qonto, specialista della gestione finanziaria per PMI e professionisti, intende continuare a perseguire la mission di porsi al fianco delle imprese nel loro intero ciclo di vita, dalla costituzione della società al suo percorso di crescita.

Qonto, che da sempre sostiene gli imprenditori sin dalla fase creazione di una società agevolandone la quotidianità bancaria e l’adempimento di pratiche contabili e amministrative attraverso servizi semplici, veloci e trasparenti, continuerà a proporsi come partner di riferimento dell’impresa in tutti i suoi step di crescita, allargando la propria offerta per fornire soluzioni e strumenti appositamente pensati anche per una nuova e più strutturata configurazione dei team di lavoro.

"Qonto si è sempre impegnata nel supportare le imprese semplificando la loro quotidianità finanziaria e bancaria e offrendo loro una gamma sempre più ampia di servizi integrati. L’offerta che stiamo lanciando è in linea con questo obiettivo e ci permetterà di rispondere alle nuove necessità di aziende in crescita” commenta Alexandre Prot, CEO di Qonto.

Maggiore autonomia, maggiore trasparenza

Contabilità, monitoraggio delle spese del team, fatturazione, pagamenti dei fornitori. Le incombenze che gravano sulla gestione finanziaria di un’impresa sono molteplici. Qonto ha sviluppato una soluzione che migliora da un lato l'autonomia dei dipendenti e, dall’altro, il controllo degli amministratori e dei manager, permettendo ai team di concentrarsi sul reale sviluppo del business dell'azienda.

Il lancio delle nuove funzionalità per team rappresenta l’ultima frontiera di un piano volto a semplificare la vita finanziaria quotidiana delle PMI di qualsiasi dimensione, anche le più strutturate. Le funzionalità pensate per ottimizzare l’expense management aziendale, decentralizzano le spese dei team e forniscono tipologie di accesso e di visualizzazione specifiche per ogni ruolo. I dipendenti guadagnano così una maggiore flessibilità e autonomia finanziaria, che si traduce in una maggiore soddisfazione personale e, quindi, in una maggiore produttività. Mentre la trasparenza e il pieno controllo delle spese garantiscono la totale serenità dei manager e dei reparti di amministrazione.

“Qonto for Teams rappresenta un ulteriore fondamentale tassello nonché una milestone importante del percorso di crescita di Qonto, e della continua evoluzione del nostro servizio , sempre fedeli alla nostra mission di semplificare la quotidianità finanziaria della clientela business” commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia. “Il lancio delle funzionalità di expense management risponde all’ambizione di Qonto di spingersi oltre un semplice fornitore di servizi finanziari. Continuando a lavorare in questa direzione, ci prepariamo a rilasciare nei prossimi mesi nuovi prodotti e funzionalità che ci permetteranno di diventare la soluzione europea business "all-in-one" che combina i servizi bancari per le imprese alla gestione delle spese dei team e della contabilità aziendale interna, conservando l’ascolto vigile ai bisogni dei nostri clienti italiani, secondo quell’approccio glocal che ci contraddistingue dal nostro esordio sul mercato”.

Carte Flash: la soluzione rapida e sicura per le spese una-tantum

Tra le prime novità di expense management introdotte da Qonto ci sono le Carte Flash, una soluzione ad hoc, rapida, facile e sicura, per le spese una tantum. Si tratta di carte usa e getta (o valide soltanto per un periodo temporale limitato e predeterminato) dotate di un budget preassegnato che consentono di rendere i collaboratori più autonomi senza mai perdere il controllo delle spese.

Ideale per spese aziendali spot o improvvise, la Carta Flash garantisce un’incredibile versatilità grazie alla possibilità di impostare l’importo pre-assegnato e il periodo di validità. Può essere così utilizzata per un singolo acquisto, come un biglietto del treno o una conferenza, o per più acquisti che avvengono in un breve periodo di tempo, ad esempio per un viaggio di lavoro.

Semplice ed efficiente, la nuova carta Qonto offre quindi la possibilità di delegare le spese aziendali ai dipendenti conferendogli maggiore autonomia e fiducia, oltre che liberarli da noiose e lunghe procedure per la gestione delle note spese.

Come nel caso delle carte virtuali, anche le carte Flash sono valide sia per acquisti online che in negozio, con Apple Pay o Google Pay, una volta esaurito il budget e il tempo di utilizzo, la carta scade automaticamente.