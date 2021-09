M5S: Scalfarotto, 'insulti a Renzi conferma che Conte non adatto a governare'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "'Fatelo fuori' e 'sparategli' sono il passo che segue al 'cordone sanitario' e alle altre amenità che abbiamo sin qui sentito su Matteo Renzi. Davanti all’evidenza di una posizione politica chiarissima - quella per cui non era Giuseppe Conte la persona più indicata a governare l’Italia in questo momento straordinario - si risponde con le minacce e con l’odio. Noi andiamo a testa altissima, con la consapevolezza di aver fatto come sempre ciò che andava fatto nel superiore interesse del Paese”. Così il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto in un post su Facebook.