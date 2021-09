Covid: Renzi, 'una vergogna Parlamento senza obbligo green pass'

Roma, 16 (Adnkronos) - "Una vergogna" il Parlamento senza obbligo di green pass, "il nostro partito è da luglio che dice che è una vergogna che i parlamentari siano privilegiati, il green pass è sacrosanto". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a porta.

"E' giusto che le regole siano le stesse per la scuola e in Parlamento, chi fa il furbetto e' bene che la faccia finita, Italia viva lo ha chiesto per prima", ha detto il leader di Iv.