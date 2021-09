Covid: Malpezzi-Serracchiani, 'Parlamento accolga invito governo su green pass'**

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Il Parlamento accolga l’invito del governo a estendere l’obbligo di Green Pass anche a senatori, deputati e personale di Palazzo Madama e Montecitorio. I gruppi del Pd, nel pieno rispetto dell’autonomia delle Camere e sottolineando come siano sempre e prontamente state seguite le regole previste per il contrasto al contagio, ritengono che questa linea debba essere adottata quanto prima. Con il passaporto vaccinale mettiamo in sicurezza il Paese, teniamo aperte le scuole, proteggiamo i lavoratori e rilanciamo l'economia. È importante che il Parlamento dia l’esempio”. Così le presidenti dei gruppi parlamentari del Pd Simona Malpezzi e Debora Serracchiani.