Covid: Brunetta, Green pass vale per 23 mln lavoratori**

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Con l'estensione del green pass si adotta una "strategia universalistica: tocchiamo tutto il mondo del lavoro, privato, dipendenla te e autonomo, un insieme di 23 milioni di lavoratori, tutto il capitale umano del paese, che in gran parte è già dotato" di certificazione. Lo sottolinea il ministro Renato Brunetta in conferenza stampa dopo il via libera del Cdm al decreto sull'estensione del Green pass.

"Un provvedimento - ha spiegato - con cui vogliamo accelerare dinamica fisiologica delle vaccinazioni". Per il ministro "a metà del prossimo mese potremmo avere oltre l'81% di vaccinati".