Covid: Brunetta, con green pass Italia all'avanguardia, Draghi non ha mai mollato

Roma, 16 set. - (Adnkronos) - "Sono d'accordo con Fauci: con queste scelte" sull'estensione del Green Pass "l'Italia si pone all'avanguardia nel mondo e di questo dobbiamo essere grati al presidente Draghi che non ha mai mollato la presa e ha tenuto la barra dritta sull'estensione dell'obbligo ai lavoratori". Lo sottolinea il ministro Renato Brunetta in conferenza stampa dopo il via libera del Cdm al decreto sull'estensione del Green pass.