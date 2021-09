Calcio: Commisso, 'speriamo che Vlahovic resti a lungo a Firenze'

Firenze, 16 set. - (Adnkronos) - "Lasciamolo stare tranquillo. E’ un gran bravo ragazzo, sono felice che sta avendo questo successone, è una cosa bella anche per Firenze, speriamo che resterà qui a lungo”. Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sul momento d'oro dell'attaccante Dusan Vlahovic. "Rinnovo? Non faccio promesse che non posso mantenere, mai. Non dico di essere né positivo né negativo. Vediamo che si può fare”, aggiunge Commisso a margine del taglio del nastro del nuovo campo sportivo all'impianto comunale dei Ponti, a Bagno a Ripoli. Il numero uno della società gigliata parla anche dell'inizio di stagione della squadra di Italiano. “A volte le cose vanno bene, altre male…Ora stanno andando bene. Speriamo di avere con l’Inter tutti i nostri tifosi allo stadio perché abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente”.