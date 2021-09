Bollette: vertice Draghi-Franco-Cingolani su dl contro rincari (2)

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il vertice è iniziato attorno alle 9 ed è ancora in corso. Ieri fonti di governo sostenevano che il provvedimento, che potrebbe arrivare in Cdm già oggi, dovrebbe passare da un taglio agli oneri di sistema anziché da una sforbiciata dell'Iva. Per un intervento che, le stesse fonti, valutavano attorno ai 3 miliardi di euro. Tuttavia ieri in serata Palazzo Chigi spiegava che gli interventi sono ancora allo studio. Da qui, la riunione tra Draghi, Franco e Cingolani.