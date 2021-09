Afghanistan, mullah Baradar in tv: "Nessuna lite tra talebani"

(Adnkronos) - Il vice primo ministro afghano, il mullah Abdul Ghani Baradar, è riapparso in tv smentendo le notizie circolate in questi giorni su un suo ferimento in una disputa con un esponente della rete Haqqani all'interno del palazzo presidenziale. "Non è vero, sto bene e in salute", ha chiarito in un'intervista alla radio televisione afghana il mullah, inserito da Time tra le 100 persone più influenti del mondo. "I media dicono che ci sia un conflitto all'interno dei Talebani, ma tra di noi non c'è niente", ha assicurato.