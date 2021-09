Ue: Serracchiani, 'bene von der Leyen su violenza contro le donne'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Le nuove norme annunciate oggi dalla presidente della Commissione Von Der Leyen contro la violenza sulle donne sono un’importante iniziativa per accrescere gli strumenti nella lotta a questa che ha i caratteri di una vera e propria strage. La scia di sangue dei femminicidi che quasi quotidianamente siamo costretti a registrare deve finire. E’ davvero urgente rafforzare l’azione di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere, porre in campo tutti i mezzi per sradicare questa barbarie dalle nostre società". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.