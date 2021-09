Ue: Mattarella, 'Conferenza occasione per completare cantieri aperti o edificio crolla'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "La Conferenza sul futuro dell’Unione rappresenta una grande storica occasione. Non dobbiamo ridurla a uno scialbo momento di ordinaria amministrazione. Dovremo impegnarci –senza remore e senza temi intoccabili– per completare i tanti 'cantieri aperti' della nostra integrazione. L’Unione economica e monetaria, l’effettiva capacità fiscale, un vero pilastro sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla prima sessione di lavori del sedicesimo incontro del Gruppo Arraiolos in corso al Quirinale.

"Nessuna costruzione -ha sottolineato il Capo dello Stato italiano- può sopravvivere mantenendo a lungo strutture edificate parzialmente con grandi lacune: queste ultime trascinerebbero nel vuoto anche le parti costruite. Credo che si possa dire che l’Unione non può restare nelle attuali condizioni: o si completa il suo edificio o si rischia che venga meno, con tutto ciò che ci ha consegnato, di pace, di diritti, di prosperità".