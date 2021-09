Ue: Bebe Vio a Von der Leyen, 'sei una grande e la prossima volta facciamo da me'

Roma, 15 set. - (Adnkronos) - "Ursula, sei una grande, la prossima volta però facciamo da me e ci facciamo una carbonara tranquilli a Trastevere". Così su Instagram la campionessa paralimpica di fioretto Bebe Vio dopo essere stata ospite della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla riunione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

"È stato un onore poterci confrontare ieri col presidente della Commissione Europea su temi per noi molto importanti come la disabilità e l'inclusione sociale attraverso lo sport paralimpico -aggiunge la 24enne veneta-. Abbiamo anche parlato del progetto WEmbrace Sport (fighissimo! Lo lanceremo con una conferenza stampa domani a Milano) e del film #RisingPhoenix che a lei è piaciuto moltissimo. Proprio per questo la Commissione Europea ha chiesto a Netflix di lasciarlo visibile gratuitamente su YouTube ancora per qualche giorno (fino al 21/09) cosicché chiunque possa goderselo. Stamattina abbiamo presenziato al suo discorso sullo Stato dell'Unione in Parlamento e quando mi ha presentata e tutti applaudivano mi volevo sotterrare…".