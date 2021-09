Ue: al via al Quirinale incontro Presidenti Gruppo Arraiolos

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Al via a Roma il 16/mo incontro del “Gruppo Arraiolos” o “Uniti per l’Europa”, summit che riunisce i Capi di Stato e non di Governo di Italia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia. Accolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i suoi quattordici omologhi sono giunti al Quirinale, dove alle 11.15 avrà inizio la prima sessione di lavori. Una seconda è in programma nel pomeriggio alle 14.45, mentre alle 16.30 è prevista la conferenza stampa conclusiva. Alle 13.15 e alle 20.15 avranno luogo, rispettivamente, la colazione e il pranzo ufficiale offerti dal Capo dello Stato italiano.

Il Gruppo “Uniti per l’Europa” o “Gruppo Arraiolos” deve il proprio nome alla località dell’entroterra portoghese dove il 18 ottobre 2003 i Capi di Stato di Finlandia, Germania, Lettonia, Polonia, Portogallo e Ungheria si riunirono informalmente, su invito dell’allora Presidente portoghese Jorge Sampaio, per discutere delle problematiche europee attuali e complesse.

L’eterogeneità di un formato che riunisce Paesi assolutamente diversi in quanto a dimensioni, situazione economica, collocazione geografica, e l’apprezzamento ricevuto, hanno fatto sì che negli anni il Gruppo si sia gradualmente allargato sino a raggiungere l’attuale dimensione. L’Italia partecipa agli incontri dal 2006 quando l’evento fu organizzato a Dresda, mentre già nel giugno 2009 la riunione del Gruppo Arraiolos fu ospitata a Napoli.