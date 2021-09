Scuola: Todde, 'da Bianchi frasi frettolose, lavoro Azzolina sotto occhi tutti'

Roma, 15 set.(Adnkronos) - “Il lavoro fatto da Lucia Azzolina da ministra dell’istruzione durante il periodo più duro della pandemia non può essere messo in discussione con frettolose dichiarazioni che non rendono merito al lavoro fatto”. Lo ha dichiarato la viceministra al Mise, Alessandra Todde.

“Lucia Azzolina ha gestito la scuola mettendoci la faccia nel periodo più buio degli ultimi decenni lavorando senza sosta per garantire sicurezza per bambini e famiglie, ottenendo risorse economiche mai viste e riportando la scuola al centro dell’agenda di governo”, conclude.