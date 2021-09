Scuola: Patuanelli, 'Bianchi sbaglia su banchi a rotelle, insegue populisti e fake news'

Roma, 15 set.(Adnkronos) - “La ministra Azzolina ha garantito alla scuola l’acquisto di 2,4 milioni di banchi nuovi. Lo sanno anche i sassi ormai che la scelta dei banchi a rotelle, 400.000 su 2,4 milioni, è stata fatta dai dirigenti scolastici e non dal ministero. Credo che il ministro Bianchi commetta un errore a inseguire alcune forze politiche sul campo del populismo e delle informazioni sbagliate". Lo ha detto il ministro Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5S al governo, a margine dell’evento 'Creativity and innovation for the circular economy: the contribution of young people'.