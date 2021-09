Salone Risparmio: al via 11esima edizione con 5.300 partecipanti, oltre metà in presenza

Milano 15 set. (Adnkronos) - Ha preso il via questa mattina a MiCo di Milano l’undicesima edizione del Salone del Risparmio, che vuole essere – ha detto il presidente di Assogestioni Tommaso Corcors - “un nuovo ciclo per la nostra industria e per il nostro Paese”.

Per il presidente l'industria del risparmio gestito ha un ruolo “di ponte tra risparmio privato ed economia reale”. Sottolineando che “nuove asset class sono entrate nel radar degli investitori e in particolare registriamo un crescente interesse verso i private markets", Corcos ha esortato gli operatori del settore a “essere protagonisti del rilancio del nostro Paese".

"Nei prossimi mesi dovremo decidere come allocare un’ingente quantità di risorse proveniente dal Next Generation Eu e dalla liquidità che è stata parcheggiata sui conti correnti delle famiglie italiane. Abbiamo la responsabilità di utilizzare questo potenziale per trasformare il nostro modello di crescita rendendolo sostenibile, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale”, ha concluso il presidente di Assogestioni, rivolto a una platea di 5.300 persone, 2.700 dei quali collegati in streaming.