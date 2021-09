Roma, da Acea illuminazione artistica per la porta di San Sebastiano

ROMA (ITALPRESS) - Inaugurato questa sera il nuovo impianto di illuminazione artistica di Porta San Sebastiano a Roma. All'evento hanno partecipato la sindaca Virginia Raggi, l'amministratore delegato di Acea Giuseppe Gola e Marco Frascarolo, docente del dipartimento di architettura all'Università Roma Tre. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Roma Capitale e Acea si pone l'obiettivo di valorizzare il monumento e migliorare la qualità della luce di una delle porte più importanti e meglio conservate di Roma. Vi è stata quindi l'istallazione di luci a Led in modo da ridurre sia l'impatto estetico dei proiettori sia i consumi energetici nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. L'intervento è stato preceduto da uno studio approfondito eseguito su tutto il sistema delle mura aureliane condotto con il supporto del dipartimento di architettura di Roma Tre. In collaborazione con la sovrintendenza capitolina, il Mibact e il Parco Archeologico dell'Appia antica sono state scelte due diverse temperature di colore tenendo in considerazione la composizione in laterizio del monumento. Per la sindaca di Roma Virginia Raggi, "Porta San Sebastiano fa parte di un progetto più ampio che è l'illuminazione delle porte che si aprono lungo le mura aureliane che sono uno dei più grandi monumenti presenti a Roma lunghe più di 12 chilometri". (ITALPRESS). mpe/fil/red 15-Set-21 22:43