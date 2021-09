Rdc: Meloni, 'vogliamo lavoro e dignità non paghetta di Stato'

Battipaglia (Sa), 15 set. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 stelle e i suoi amici, a parte la paghetta di Stato del reddito di cittadinanza, non sono riusciti a produrre nulla. Noi non vogliamo la paghetta di Stato, noi vogliamo lavoro, dignità e libertà: questa è la proposta di Fratelli d'Italia, utilizzare le risorse con le quali si paga il reddito di cittadinanza per far sì che quelle persone possano avere un posto di lavoro e partecipare alla crescita della loro comunità". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio a Battipaglia in vista delle prossime elezioni comunali.