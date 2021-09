Rave Viterbo: Fiano, 'decine con Salvini al Viminale, nessuno chiese dimissioni'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Oggi il ministro Lamorgese svolgerà in Parlamento una informativa sulla vicenda del rave party in provincia di Viterbo. Come noto, Fratelli d’Italia intende presentare una mozione di sfiducia e Salvini vorrebbe, ma non può. E comunque ne chiede le dimissioni ogni giorno". Lo afferma Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Io penso sia una follia pensare che il ministro abbia una qualche responsabilità in questa vicenda. Ma a parte il mio pensiero mi sono appassionato a verificare quanti Rave Party anche più complicati, si svolsero durante il mandato del ministro Matteo Salvini, senza che nessuno chiedesse le sue dimissioni o immaginasse qualche responsabilità diretta".