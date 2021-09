Nuova alleanza nel fintech: Hype sbarca nel mondo degli investimenti con Gimme5

HYPE – la soluzione digitale per una gestione semplice ed efficiente del denaro che in pochi anni ha conquistato oltre 1 milione e 450 mila clienti – ha scelto Gimme5 – il salvadanaio digitale che permette di accantonare piccole somme attraverso smartphone e investirle in un fondo comune di investimento – per ampliare la propria offerta ed entrare nel mondo degli investimenti.

In linea con la strategia di HYPE volta a fornire servizi a valore aggiunto per anticipare e rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei suoi utenti, la nuova sezione “Investimenti” mira ad offrire una selezione di prodotti di risparmio gestito tramite l’integrazione del salvadanaio digitale Gimme5.

I clienti della challenger bank trovano oggi una nuova risposta concreta al bisogno di ottenere una remunerazione dall’impiego della liquidità risparmiata. Attraverso la partnership tecnologica con Gimme5 e l’integrazione della sua soluzione, potranno infatti investire anche piccole somme direttamente da smartphone (a partire da €1).

Gimme5 grazie alla partnership con HYPE consolida la sua strategia B2B2C volta a democratizzare l’accesso al mondo del risparmio gestito attraverso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

In un solo giorno lavorativo i clienti HYPE potranno attivare un conto Gimme5 mentre gli investimenti saranno finalizzati in massimo due giorni lavorativi. Inoltre, non ci sono vincoli temporali, in ogni momento è possibile richiedere il rimborso totale o parziale che, sempre in massimo due giorni lavorativi, sarà accreditato direttamente sul conto HYPE del cliente. Gimme5 agisce inoltre da sostituto di imposta adempiendo in automatico a tutti gli obblighi fiscali per i clienti.

Gli utenti possono scegliere tra tre fondi comuni con diversi profili di rischio (Prudente, Dinamico, Aggressivo), dove hanno a disposizione diversi metodi di versamento: Periodico, impostando un versamento di una somma in automatico ogni mese; Manuale, versando ogni qualvolta lo si desidera; o tramite l’ingaggio dalla sezione “Risparmi” di HYPE, investendo una parte o tutta la quota di risparmio accumulata. Nello specifico, i clienti HYPE START e HYPE PLUS possono scegliere tra 2 profili: Prudente e Dinamico e creare al massimo 2 box di Investimento, mentre i clienti HYPE NEXT e HYPE PREMIUM potranno scegliere, oltre a quelli già citati, anche il profilo Aggressivo e creare fino a 5 box di Investimento.

Antonio Valitutti, CEO di HYPE: “Come HYPE promuoviamo da sempre un approccio smart alla gestione del denaro e la nuova sezione “Investimenti” rappresenta un tassello fondamentale per l’evoluzione della nostra offerta. L’esperienza di Gimme5, unita alla rapidità delle tempistiche e alla convenienza dei costi, mostra come, anche partendo da piccole cifre, sia possibile raggiungere traguardi importanti senza impattare sulla vita quotidiana. HYPE mira ad offrire ai suoi clienti il maggior numero possibile di strumenti per garantire una customer experience fluida e personalizzata e cogliere a pieno i vantaggi della rivoluzione tecnologica in atto”.

Giordano Martinelli, Senior partner di Gimme5: “Gimme5 nasce per approcciare il mondo tradizionale del risparmio gestito in maniera smart e digitale e in HYPE abbiamo trovato un partner con una visione del tutto allineata alla nostra. Questo ci ha consentito di integrare le due soluzioni in piena sintonia su competenze tecniche, conoscenza del mercato e approccio ai servizi. Grazie all’integrazione di Gimme5, i clienti HYPE hanno oggi la possibilità di “mettere in moto” i propri risparmi, a partire da piccole cifre accessibili anche ai più giovani, e di monitorare in qualsiasi momento la propria posizione via smartphone. In pieno accordo con la filosofia che accomuna le nostre due realtà, oggi la gestione del denaro e dei risparmi è davvero smart!’’