Mottarone: ieri telefonata tra zia in Italia ed Eitan

Milano, 15 set. (Adnkronos) - I toni sembrano ammorbidirsi nel caso Eitan: ieri sera c'è stato una breve telefonata tra Eitan, l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e la zia Aya, la tutrice a cui è stato affidato dal giorno in cui i genitori del bambino sono morti nella caduta della cabina numero 3 della funivia. "Sì è vero un piccolo colloquio c'è stato, ma non voglio entrare nel merito, sono cose private" conferma Or Nirko, il marito della donna, che risponde ai numerosi giornalisti che da giorni presidiano la casa a pochi chilometri da Pavia.