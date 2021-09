Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Questa occasione ci da modo di spiegare perchè abbiamo criticato il ministro Lamorgese in questi mesi. Ma non sono critiche personali ma politiche. Spesso ci troviamo in contrasto con il ministro sulla questione dell'immigrazione". Così il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, intervenendo in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Luciana Lamorgese sul rave di Viterbo.