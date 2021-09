Roma, 15 set (Adnkronos) - "Non hanno messo il mio libro in Autogrill, forse mettono l'opera omnia di Marco Mancini. Ho preso un Camogli e non ho potuto prendere il mio libro. E' una cosa di una gravità vergognosa, faccio un appello: mettete il libro". Lo ha detto Matteo Renzi a Milano presentando Controcorrente.