Inflazione: Istat, ad agosto al top da gennaio 2013 per balzo prezzi energia

Roma, 15 set. - (Adnkronos) - "Ad agosto l’inflazione continua ad accelerare, portandosi a un livello che non si registrava da gennaio 2013 (quando fu +2,2%), a causa per lo più dei prezzi dei Beni energetici che continuano a registrare una crescita molto ampia sia per la componente regolamentata sia per quella non regolamentata". Lo sottolinea l'Istat commentando il dato del mese passato evidenziando anche che "pur aumentando su base annua a un tasso inferiore al punto percentuale, accelerano però anche i prezzi dei Beni alimentari, in particolare quelli non lavorati": Questo andamento - conclude l'istituto - determina "così il ritorno alla crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa (non accadeva da febbraio 2021)".