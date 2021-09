Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Noi siamo entrati in questo governo per vedere una discontinuità e non per assistere da spettatori a quello che non ci piaceva nel governo precedente. Ministro, cambi rotta perchè diversamente così non possiamo andare avanti". Così Riccardo Molinari della Lega si è rivolto al ministro Luciana Lamorgese in aula alla Camera.