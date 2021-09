Covid oggi Campania, 394 contagi: bollettino 15 settembre

(Adnkronos) - Sono 394 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 15 settembre. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 7.842 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 20.275 tamponi. In Campania sono 22 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva e 332 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. In isolamento domiciliare si trovano 7.389 persone.