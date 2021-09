Covid: domani confronto governo-Regioni prima di Cdm

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Come di consueto, domani il testo sull'estensione del green pass passerà da un confronto tra il governo e la conferenza delle Regioni, una riunione che, se confermata, si terrà prima del Cdm. L'appuntamento non è ancora in agenda -"non lo so, lo apprendo da voi, vedremo nelle prossime ore...", ammette il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, lasciando Palazzo Chigi dove è stato per un incontro tecnico su 'Autovie venete'- così come non risulta in agenda la cabina di regia che solitamente precede le riunioni dei Consigli dei ministri su temi così delicati.